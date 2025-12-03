  • Спортс
  • «Барселона» победила «Атлетико» – 3:1! Баэна, Рафинья, Ольмо, Ферран забили, Левандовски с пенальти пробил выше ворот
«Барселона» победила «Атлетико» – 3:1! Баэна, Рафинья, Ольмо, Ферран забили, Левандовски с пенальти пробил выше ворот

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги.

«Барселона» дома победила «Атлетико» (3:1) в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 19-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алекс Баэна – он из центрального круга убежал один на один с вратарем Жоаном Гарсией и переиграл его. Судьи сперва зафиксировали офсайд, но после проверки ВАР засчитали взятие ворот. На 26-й минуте забил Рафинья – он обыграл голкипера Яна Облака и закатил мяч в пустой угол ворот. 

На 36-й Роберт Левандовски с пенальти, назначенного за фол на Дани Ольмо, отправил мяч намного выше ворот. На 65-й минуте Ольмо забил гол и получил травму плеча. На 96-й Ферран Торрес установил окончательный счет.

Ла Лига Испания. 19 тур
2 декабря 20:00, Камп Ноу
Барселона
Завершен
3 - 1
Атлетико
Матч окончен
  Ферран Торрес
90’
+6’
Ямаль   Кристенсен
88’
75’
Коке   Гризманн
Рафинья   Касадо
73’
Педри   Дро Фернандес
73’
Левандовски   Рэшфорд
67’
Ольмо   Ферран Торрес
66’
  Ольмо
65’
63’
Симеоне   Серлот
62’
Алекс Баэна   Альмада
46’
Н. Гонсалес   Галлахер
2тайм
Перерыв
Мартин
45’
+2’
41’
Алекс Баэна
Левандовски
36’
  Рафинья
26’
19’
  Алекс Баэна
14’
Кардозо   Коке
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кочен, Дро Фернандес, Рэшфорд, Шченсны, Торрентс, Берналь, Tomás Noël Marqués Morera, Ферран Торрес, Кристенсен, Касадо, Бардагжи
1тайм
Атлетико:
Облак, Ганцко, Лангле, Хименес, Молина, Кардозо, Барриос, Алекс Баэна, Н. Гонсалес, Симеоне, Альварес
Запасные: Коке, Мартин, Галлахер, Гризманн, Муссо, Пубиль, Альмада, Серлот, Распадори, Эскивель, Руджери, Галан
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
