Матч окончен
«Барселона» победила «Атлетико» – 3:1! Баэна, Рафинья, Ольмо, Ферран забили, Левандовски с пенальти пробил выше ворот
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги.
«Барселона» дома победила «Атлетико» (3:1) в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 19-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алекс Баэна – он из центрального круга убежал один на один с вратарем Жоаном Гарсией и переиграл его. Судьи сперва зафиксировали офсайд, но после проверки ВАР засчитали взятие ворот. На 26-й минуте забил Рафинья – он обыграл голкипера Яна Облака и закатил мяч в пустой угол ворот.
На 36-й Роберт Левандовски с пенальти, назначенного за фол на Дани Ольмо, отправил мяч намного выше ворот. На 65-й минуте Ольмо забил гол и получил травму плеча. На 96-й Ферран Торрес установил окончательный счет.
Ла Лига Испания. 19 тур
2 декабря 20:00, Камп Ноу
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости