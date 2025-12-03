«Барселона» победила «Атлетико» – 3:1! Баэна, Рафинья, Ольмо, Ферран забили, Левандовски с пенальти пробил выше ворот

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги.

«Барселона » дома победила «Атлетико » (3:1) в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 19-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алекс Баэна – он из центрального круга убежал один на один с вратарем Жоаном Гарсией и переиграл его. Судьи сперва зафиксировали офсайд, но после проверки ВАР засчитали взятие ворот. На 26-й минуте забил Рафинья – он обыграл голкипера Яна Облака и закатил мяч в пустой угол ворот.

На 36-й Роберт Левандовски с пенальти, назначенного за фол на Дани Ольмо , отправил мяч намного выше ворот. На 65-й минуте Ольмо забил гол и получил травму плеча. На 96-й Ферран Торрес установил окончательный счет.

