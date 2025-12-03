О’Райли сбил Куси-Асаре в штрафной «Ман Сити». Судья Поусон не дал «Фулхэму» пенальти при счете 5:4 в пользу «горожан»

Судья Поусон не увидел нарушения в столкновении О’Райли с Куси-Асаре.

«Фулхэм» претендовал на пенальти в конце матча АПЛ с «Манчестер Сити » (4:5).

На 83-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш на фланге хотел выбить мяч вперед и попал в Кевина де Маседо . Нико О’Райли , пытаясь помешать Джоне Куси-Асаре добраться до отскочившего в штрафную мяча, врезался в соперника, после чего оба футболиста упали на газон.

Главный судья Крэйг Поусон не зафиксировал нарушения правил в этом эпизоде и не дал «Фулхэму » пенальти при счете 5:4 в пользу «горожан».

Изображение:кадр из трансляции