О’Райли сбил Куси-Асаре в штрафной «Ман Сити». Судья Поусон не дал «Фулхэму» пенальти при счете 5:4 в пользу «горожан»
Судья Поусон не увидел нарушения в столкновении О’Райли с Куси-Асаре.
«Фулхэм» претендовал на пенальти в конце матча АПЛ с «Манчестер Сити» (4:5).
На 83-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш на фланге хотел выбить мяч вперед и попал в Кевина де Маседо. Нико О’Райли, пытаясь помешать Джоне Куси-Асаре добраться до отскочившего в штрафную мяча, врезался в соперника, после чего оба футболиста упали на газон.
Главный судья Крэйг Поусон не зафиксировал нарушения правил в этом эпизоде и не дал «Фулхэму» пенальти при счете 5:4 в пользу «горожан».
Изображение:кадр из трансляции
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
