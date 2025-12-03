«Ман Сити» пропустил 10 голов в 4 последних матчах и забил 9
«Ман Сити» в 4 последних матчах пропустил больше голов, чем забил.
«Манчестер Сити» пропустил 10 голов в 4 последних матчах.
Во вторник команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» в матче 14-го тура АПЛ со счетом 5:4.
В четырех последних матчах у «Манчестер Сити» две победы и два поражения. На этом отрезке «горожане» забили 9 голов при 10 пропущенных.
6 декабря «Ман Сити» сыграет с «Сандерлендом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
