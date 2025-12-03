«Ман Сити» пропустил 10 голов в 4 последних матчах и забил 9

«Ман Сити» в 4 последних матчах пропустил больше голов, чем забил.

«Манчестер Сити» пропустил 10 голов в 4 последних матчах.

Во вторник команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм » в матче 14-го тура АПЛ со счетом 5:4.

В четырех последних матчах у «Манчестер Сити» две победы и два поражения. На этом отрезке «горожане» забили 9 голов при 10 пропущенных.

6 декабря «Ман Сити » сыграет с «Сандерлендом».