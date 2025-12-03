Матч окончен
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» – 5:4! Фоден и Чуквуэзе сделали дубли, у Холанда гол и два ассиста
«Фулхэм» и «Манчестер Сити» забили 9 голов в матче АПЛ.
«Фулхэм» дома проиграл «Манчестер Сити» (4:5) в рамках 14-го тура АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 17-й минуте счет открыл форвард гостей Эрлинг Холанд – он забил 100-й гол в Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории. На 37-й норвежец ассистировал Тиджани Рейндерсу. На 44-й Филип Фоден довел счет до разгромного. На второй добавленной к первому тайму Эмил Смит-Роу отыграл один мяч.
На 48-й Фоден сделал дубль с паса Холанда. На 54-й Сандер Берге отправил мяч в свои ворота. На 57-й отличился Алекс Ивоби. На 72-й забил Сэмюэл Чуквуэзе. На 78-й футболист из Нигерии сделал дубль.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
2 декабря 19:30, Крэйвен Коттэдж
Завершен
4 - 5
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
