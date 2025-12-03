«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» – 5:4! Фоден и Чуквуэзе сделали дубли, у Холанда гол и два ассиста

«Фулхэм» и «Манчестер Сити» забили 9 голов в матче АПЛ.

«Фулхэм » дома проиграл «Манчестер Сити » (4:5) в рамках 14-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 17-й минуте счет открыл форвард гостей Эрлинг Холанд – он забил 100-й гол в Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории. На 37-й норвежец ассистировал Тиджани Рейндерсу . На 44-й Филип Фоден довел счет до разгромного. На второй добавленной к первому тайму Эмил Смит-Роу отыграл один мяч.

На 48-й Фоден сделал дубль с паса Холанда. На 54-й Сандер Берге отправил мяч в свои ворота. На 57-й отличился Алекс Ивоби . На 72-й забил Сэмюэл Чуквуэзе . На 78-й футболист из Нигерии сделал дубль.

