  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» – 5:4! Фоден и Чуквуэзе сделали дубли, у Холанда гол и два ассиста
60

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» – 5:4! Фоден и Чуквуэзе сделали дубли, у Холанда гол и два ассиста

«Фулхэм» и «Манчестер Сити» забили 9 голов в матче АПЛ.

«Фулхэм» дома проиграл «Манчестер Сити» (4:5) в рамках 14-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 17-й минуте счет открыл форвард гостей Эрлинг Холанд – он забил 100-й гол в Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории. На 37-й норвежец ассистировал Тиджани Рейндерсу. На 44-й Филип Фоден довел счет до разгромного. На второй добавленной к первому тайму Эмил Смит-Роу отыграл один мяч.

На 48-й Фоден сделал дубль с паса Холанда. На 54-й Сандер Берге отправил мяч в свои ворота. На 57-й отличился Алекс Ивоби. На 72-й забил Сэмюэл Чуквуэзе. На 78-й футболист из Нигерии сделал дубль.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
2 декабря 19:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
4 - 5
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+7’
Фоден   Аке
90’
+5’
Шерки
82’
Рейндерс   Шерки
Уилсон   де Маседо
82’
  Чуквуэзе
78’
Смит-Роу   Кинг
74’
Хименес   Куси-Асаре
73’
  Чуквуэзе
72’
64’
Нико Гонсалес   Стоунз
64’
Доку   Савиньо
  Ивоби
57’
54’
  Берге
48’
  Фоден
Тете   Кастань
46’
Лукич   Чуквуэзе
46’
2тайм
Перерыв
  Смит-Роу
45’
+2’
44’
  Фоден
37’
  Рейндерс
17’
  Холанд
Фулхэм
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кэрни, Кинг, Чуквуэзе, Рид, Куси-Асаре, Лекомт, Кастань, де Маседо, Куэнка
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Фоден, Холанд
Запасные: Стоунз, Хусанов, Аке, Шерки, Савиньо, Льюис, Мармуш, Траффорд, Аит-Нури
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33309 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoТиджани Рейндерс
logoФилип Фоден
logoЭмил Смит-Роу
logoАлекс Ивоби
logoСэмюэл Чуквуэзе
logoСандер Берге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
18 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 04:10
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решает ли «Мадрид» вопросы прямо в ложе «Бернабеу», но мы заняты другим – демократией»
вчера, 22:36
«Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»
вчера, 22:27
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
53 секунды назад
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
36 минут назад
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
52 минуты назад
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37
Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»
сегодня, 02:23
«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер». Шалимов об игре лидеров РПЛ
сегодня, 01:35
Аллегри о 0:1 от «Лацио»: «Когда «Милан» доминирует и не забивает, это становится опасным. Мы допускали дешевые ошибки, подарив штрафные и угловые»
вчера, 23:06
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Эстремадуру 1924», «Валенсия» в меньшинстве обыграла «Картахену»
вчера, 22:49