  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах уедет в сборную Египта 15 декабря. Вингер пропустит не менее 3 матчей «Ливерпуля» из-за Кубка Африки
24

Салах уедет в сборную Египта 15 декабря. Вингер пропустит не менее 3 матчей «Ливерпуля» из-за Кубка Африки

Мохамед Салах сможет сыграть с «Интером».

Мохамед Салах уедет в сборную Египта почти через две недели.

Вингер включен в предварительный состав национальной команды на Кубок Африки, который пройдет с 21 декабря по 18 января.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может до 8 игр «Ливерпуля»: с «Интером» (9 декабря), «Брайтоном» (13 декабря), «Тоттенхэмом» (20 декабря), «Вулверхэмптоном» (27 декабря), «Лидсом» (1 января), «Фулхэмом» (4 января), «Арсеналом» (8 января) и «Бернли» (17 января).

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сегодня сообщил, что Салах отправится в сборную 15 декабря. Таким образом, Мохамед гарантированно пропустит только три матча, участие еще в трех будет зависеть от результатов Египта.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33499 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoКубок Африки
logoАрне Слот
logoСборная Египта по футболу
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерсон о «Ливерпуле»: «Удивлюсь, если Слот вернет Салаха в состав на матч с «Сандерлендом» – это неправильно. Нельзя ставить футболистов, основываясь на их успехе в прошлом»
2 декабря, 07:05
Салах вызван в сборную Египта на Кубок Африки. Вингер «Ливерпуля» пропустит матч с «Тоттенхэмом» и может не сыграть с «Интером» и «Арсеналом»
1 декабря, 20:49
Салах остался в запасе на игру «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» – впервые за 51 матч АПЛ при Слоте
30 ноября, 13:28
Главные новости
Генич и Рональдиньо в одной колоде! Только в новой версии кэпсов
3 минуты назадТесты и игры
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
56 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
5 минут назад
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
19 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
34 минуты назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39