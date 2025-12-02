Салах уедет в сборную Египта 15 декабря. Вингер пропустит не менее 3 матчей «Ливерпуля» из-за Кубка Африки
Мохамед Салах сможет сыграть с «Интером».
Мохамед Салах уедет в сборную Египта почти через две недели.
Вингер включен в предварительный состав национальной команды на Кубок Африки, который пройдет с 21 декабря по 18 января.
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может до 8 игр «Ливерпуля»: с «Интером» (9 декабря), «Брайтоном» (13 декабря), «Тоттенхэмом» (20 декабря), «Вулверхэмптоном» (27 декабря), «Лидсом» (1 января), «Фулхэмом» (4 января), «Арсеналом» (8 января) и «Бернли» (17 января).
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сегодня сообщил, что Салах отправится в сборную 15 декабря. Таким образом, Мохамед гарантированно пропустит только три матча, участие еще в трех будет зависеть от результатов Египта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
