Мерсон о «Ливерпуле»: «Удивлюсь, если Слот вернет Салаха в состав на матч с «Сандерлендом» – это неправильно. Нельзя ставить футболистов, основываясь на их успехе в прошлом»
Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался в преддверии матча «Ливерпуля» и «Сандерленда» в АПЛ.
Мерсон считает, что мерсисайдцы победят со счетом 2:1.
«Сандерленд» продемонстрировал невероятный игру против «Борнмута» – очень хорошего соперника.
Но я ставлю на победу «Ливерпуля» просто потому, что это «Ливерпуль». Александр Исак рад забить первый гол в прошлом матче против «Вест Хэма». Хотя я и думаю, что «Ливерпуль» победит, им придется нелегко. Это будет тяжелый матч.
Буду удивлен, если Арне Слот решит вернуть Мохамеда Салаха в состав на матч. Это неправильно. Его вывели из состава не просто так – и «Ливерпуль» победил.
Салах должен оставаться на скамейке запасных и вернуть лучшую форму. Нельзя ставить футболистов в состав, основываясь их успехе в прошлом.
Слот принял правильное решение, оставив Салаха вне состава, и ему следует придерживаться этого решения», – сказал Пол Мерсон.