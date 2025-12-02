Мерсон о «Ливерпуле»: «Удивлюсь, если Слот вернет Салаха в состав на матч с «Сандерлендом» – это неправильно. Нельзя ставить футболистов, основываясь на их успехе в прошлом»

Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» обыграет «Сандерленд».

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался в преддверии матча «Ливерпуля» и «Сандерленда» в АПЛ .

Мерсон считает, что мерсисайдцы победят со счетом 2:1.

«Сандерленд » продемонстрировал невероятный игру против «Борнмута» – очень хорошего соперника.

Но я ставлю на победу «Ливерпуля » просто потому, что это «Ливерпуль». Александр Исак рад забить первый гол в прошлом матче против «Вест Хэма». Хотя я и думаю, что «Ливерпуль» победит, им придется нелегко. Это будет тяжелый матч.

Буду удивлен, если Арне Слот решит вернуть Мохамеда Салаха в состав на матч. Это неправильно. Его вывели из состава не просто так – и «Ливерпуль» победил.

Салах должен оставаться на скамейке запасных и вернуть лучшую форму. Нельзя ставить футболистов в состав, основываясь их успехе в прошлом.

Слот принял правильное решение, оставив Салаха вне состава, и ему следует придерживаться этого решения», – сказал Пол Мерсон.