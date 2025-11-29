Тренер «Балтики» Нагайцев: «Судья испугался «Спартак», было ощущение. Вся борьба судилась в одну сторону: Петрова били три раза – ни одной карточки. Сауся завязали двумя руками – ничего»
Тренер «Балтики» Нагайцев: судья испугался «Спартак».
Юрий Нагайцев поставил под сомнение решения судьи Кирилла Левникова в матче «Балтики» со «Спартаком» (1:0).
«Во втором тайме судейство было более-менее нормальным. В первом тайме было ощущение, что судья испугался «Спартак». Вся борьба судилась в одну сторону. Не говорю про удаление, надо смотреть, было ли оно. Но Петрова били три раза – ни одной карточки. Сауся завязали двумя руками – тоже ничего», – сказал старший тренер «Балтики».
Талалаев удален за «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Желтая была за «саркастические аплодисменты в сторону судьи»
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
