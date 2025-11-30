Жоан Гаспар: президент «Реала» – мошенник.

Жоан Гаспар отреагировал на слова президента «Реала » о влиянии «Барселоны» на судей.

«Негрейрой испанского футбола является именно сеньор Флорентино Перес. «Реал» уже сто лет живет как Негрейра , а сам Флорентино исполняет роль Негрейры последние 25 лет.

Единственный мошенник здесь – это Флорентино Перес », – заявил бывший президент «Барселоны» после матча каталонцев с «Алавесом» (3:1).