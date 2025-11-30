Экс-глава «Барсы» Гаспар о словах Переса: «Реал» уже сто лет живет как Негрейра, а сам Флорентино исполняет роль Негрейры последние 25 лет. Единственный мошенник здесь – это Перес»
Жоан Гаспар: президент «Реала» – мошенник.
Жоан Гаспар отреагировал на слова президента «Реала» о влиянии «Барселоны» на судей.
«Негрейрой испанского футбола является именно сеньор Флорентино Перес. «Реал» уже сто лет живет как Негрейра, а сам Флорентино исполняет роль Негрейры последние 25 лет.
Единственный мошенник здесь – это Флорентино Перес», – заявил бывший президент «Барселоны» после матча каталонцев с «Алавесом» (3:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
