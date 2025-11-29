«Барселона» выиграла 4 матча Ла Лиги подряд с общим счетом 14:4. Дальше – «Атлетико»
«Барселона» выиграла в 4-й раз подряд.
«Барселона» в Ла Лиге одержала четыре победы подряд перед встречей с «Атлетико».
Команда Ханси Флика обыграла «Алавес» (3:1) в 14-м туре. Ранее в чемпионате были обыграны «Атлетик» (4:0), «Сельта» (4:2) и «Эльче» (3:1).
2 декабря «Барселона» встретится с «Атлетико» на «Камп Ноу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
