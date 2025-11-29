Флик про 3:1 с «Алавесом»: «Я рад, хотя «Барселоне» многое нужно улучшить. Здорово, что Рафинья вернулся, с ним мы будем сильнее. Он усердно прессингует – а за ним и остальные»
Ханс-Дитер Флик: «Барсе» многое нужно улучшить, но с Рафиньей мы станем сильнее.
Ханс-Дитер Флик доволен победой над «Алавесом» (3:1) в Ла Лиге.
«У нас было много возможностей забить в первом тайме, как и во втором. Я рад, что мы набрали три очка, хотя нам многое нужно улучшить. Сегодня у нас были и взлеты, и падения, над этим надо поработать.
Рафинья – это игрок, который всегда является частью динамики нашей команды, для меня он очень важен. Он играет с высокой интенсивностью и усердно прессингует, побуждая остальных футболистов прессинговать так же. Здорово, что он вернулся, с ним мы будем сильнее в будущих играх. Но главное – три очка.
Жерар Мартин отдает нам все 100%, он уверенно играет в центре обороны. Всегда здорово, когда есть такая альтернатива», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
