«Спартак» проиграл после четырех побед подряд. Дальше – «Динамо»

«Балтика» прервала победную серию «Спартака».

«Спартак» потерпел первое поражение за пять матчей.

Московский клуб сегодня уступил «Балтике» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ . Это первый проигранный матч со 2 ноября.

В последних четырех играх у «Спартака » были победы над «Локомотивом» (3:1 и 3:2), «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). 6 декабря он встретится с «Динамо».