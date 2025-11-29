Челестини о ЦСКА: «Команда не на пределе, а за пределом. Восхищаюсь ребятами»

Челестини о ЦСКА: команда не на пределе, а за пределом.

Фабио Челестини признал, что ЦСКА было тяжело играть с «Оренбургом» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

– В первом тайме было видно, что команда находится не в лучшем состоянии. Расскажите, какие коррективы решили внести в перерыве?

– После кубковой победы было понятно, что в первом тайме нам будет сложно. Мы увидели, что команда находится не на пределе, а за пределом. Восхищаюсь ребятами.

Да, я злюсь, но они играли с полной самоотдачей. Да, они боролись, ошибались. Возможно, первый тайм был худшим.

– Как вам Вильягра?

– Вильягра дает нам больше равновесия. Когда мы играем дома, мы должны владеть инициативой, больше атаковать. Поэтому я предпочел выбрать Алвеса . Попович сыграл на позиции «девятки». Если у нас нет чистого нападающего, должно быть больше игроков в зоне полузащиты, – сказал главный тренер ЦСКА .