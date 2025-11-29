ЦСКА всухую выиграл 4 из 5 матчей Мир РПЛ перед встречей с «Краснодаром»

ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей в чемпионате.

ЦСКА победил в четырех из пяти туров Мир РПЛ перед встречей с «Краснодаром».

Команда Фабио Челестини сегодня обыграла «Оренбург » (2:0) в 17-м туре.

С 25 октября армейцы также победили «Крылья Советов» (1:0), «Пари НН» (2:0) и «Динамо» Махачкала (1:0). Единственное поражение – от «Спартака» (0:1) в 16-м туре.

Игра ЦСКА с «Краснодаром» пройдет 7 декабря.