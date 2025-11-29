Гусев об игре с «Зенитом»: «Сказал ребятам – кто пройдет, тот выиграет Кубок. Заявление Степашина воспринял нормально. Болельщикам нужны победы и трофеи»

Ролан Гусев о матче с «Зенитом»: сказал – кто пройдет, тот и выиграет Кубок.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев порассуждал о шансах на трофеи в этом сезоне после матча с «Зенитом » в FONBET Кубке России (0:1). По сумме двух встреч дальше прошли бело-голубые (3:2).

– Как вы восприняли слова Сергея Степашина о «четыре победы из четырех» как условие продления работы на этом посту. Есть мнения, что это буквально приговор – попробуй все выиграть.

– Нормально воспринял. А что должен был сказать Сергей Вадимович – выиграть надо две игры, одну сыграть вничью и одну можно проиграть?

– Нет, не совсем так – вы же прошли «Зенит», а это как победа.

– Да, прошли – и вот не знаю, это в копилочку или нет? Или уже все, можно заканчивать? Надо узнать, идет это в зачет или нет. Шучу, конечно.

Заявление о том, что в каждом матче надо побеждать – нормальное, по-другому и быть не может.

– Может закруглиться история с трофеем «Динамо» – 30 лет назад вы были на победном для «Динамо» снимке после выигрыша Кубка России. В мае исполняется 30 лет той победы. Кубок для вас становится главным турниром?

– Конечно. Это трофей. Я и ребятам сказал перед матчем – кто пройдет сегодня, тот выиграет Кубок.

– Почувствовали, что команда нормально приняла?

– Почему должно быть иначе, если мы три года вместе практически. Я знаю их, они меня и мои требования – и в плане дисциплины, и в плане быта, и в плане тренировок. В принципе, те же требования, что было в первый мой заход на пост главного тренера.

– Чувствуете теплое отношение болельщиков после перемен – я вижу это и в личном общении, и по соцсетям.

– Конечно, чувствую. Спасибо им огромное за поддержку. Но в то же время понимаю, что в футболе от любви до ненависти один шаг.

Болельщикам нужны победы и трофеи. Если ты динамовец, но не будешь показывать хорошей игры и результата, ситуация быстро поменяется, – сказал Гусев.