Слот о работе в «Ливерпуле»: «Чувствую себя в безопасности и получаю поддержку от руководства. Не согласен, что игроки не показывают свой уровень – это не отражается на табло»

Арне Слот: чувствую доверие в «Ливерпуле».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о своей должности после поражения от ПСВ (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Я чувствую себя в безопасности. Я в порядке. Я получаю огромную поддержку от руководства клуба. Конечно, было бы здорово переломить ситуацию и одержать победу, но если ты работаешь тренером и дела идут плохо, то это нормально, что возникают вопросы.

Нет такого, что руководство каждую минуту говорит мне: «Мы тебя поддерживаем, мы тебя поддерживаем». Мы общаемся, но они не звонят мне каждую минуту, чтобы сказать, что по-прежнему мне доверяют. У нас есть обычные разговоры. Я чувствую доверие.

Если ты много проигрываешь, то нормально, что люди говорят о моей позиции. Я не согласен, что игроки порой не показывают своего уровня. Просто это не отражается на табло – это очевидно.

Мне нужно работать лучше. Я стараюсь делать это каждый день. Думаю, это шок для всех: для игроков, для меня. Это очень неожиданно, учитывая уровень нашей команды.

В конце игры я увидел, что на некоторых игроков повлияло то, что мы проигрывали 1:3, 1:4», – сказал Арне Слот .

1:10 у «Ливерпуля» за 3 матча – теперь разгром от ПСВ. Катастрофа