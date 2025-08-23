Медведев опроверг договоренность Нино с «Васко да Гама»: «Туда переходит Ренан. Нино здесь ни при чем»
В «Зените» опровергли слухи о возможном уходе Нино Моты в Бразилию.
Ранее появилась информация о том, что защитник петербургского клуба согласовал контракт с «Васко да Гама».
«В «Васко да Гама» переходит Роберт Ренан. Нино здесь ни при чем», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Увольнять ли Семака?32669 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
