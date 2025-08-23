Медведев опроверг договоренность Нино с «Васко да Гама»: «Туда переходит Ренан. Нино здесь ни при чем»

В «Зените» опровергли слухи о возможном уходе Нино Моты в Бразилию.

Ранее появилась информация о том, что защитник петербургского клуба согласовал контракт с «Васко да Гама». «В «Васко да Гама » переходит Роберт Ренан . Нино здесь ни при чем», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .