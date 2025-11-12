«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
Дэвид Бентли: Виртц похож на Модрича, невероятно одарен технически.
Бывший вингер «Тоттенхэма» Дэвид Бентли сравнил Флориана Виртца с Лукой Модричем.
«Он невероятный игрок, очень талантливый, болельщики и эксперты должны его поддержать.
Да, он точно такой же игрок [как Модрич]. Когда Модрич пришел в [«Тоттенхэм»], он точно так же принимал мяч, сканировал поле, он знал, что делать. Он [Виртц] невероятно одарен технически, и они оба могут диктовать игру, задавать темп матча. Так что за него нужно держаться», – сказал Бентли в эфире Sky Sports.
