  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
15

«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»

Дэвид Бентли: Виртц похож на Модрича, невероятно одарен технически.

Бывший вингер «Тоттенхэма» Дэвид Бентли сравнил Флориана Виртца с Лукой Модричем.

«Он невероятный игрок, очень талантливый, болельщики и эксперты должны его поддержать.

Да, он точно такой же игрок [как Модрич]. Когда Модрич пришел в [«Тоттенхэм»], он точно так же принимал мяч, сканировал поле, он знал, что делать. Он [Виртц] невероятно одарен технически, и они оба могут диктовать игру, задавать темп матча. Так что за него нужно держаться», – сказал Бентли в эфире Sky Sports.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26874 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoФлориан Виртц
logoпремьер-лига Англия
logoЛука Модрич
logoДэвид Бентли
logoЛиверпуль
logoТоттенхэм
logoсерия А Италия
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
14 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
50 минут назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
сегодня, 01:18
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Возможно, дам еще одно интервью в ближайшем будущем, чтобы высказать свое мнение о футболе»
через 0
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
26 минут назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
38 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06