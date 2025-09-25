Тренер женского «Челси» Бомпастор о дискриминации: «Один из первых вопросов – «Как вы думаете, возможно ли быть мамой 4 детей и главным тренером топ-клуба?» У мужчины такое бы не спросили»

Главный тренер женского «Челси» высказалась про отношение к женщинам в футболе.

Соня Бомпастор отреагировала на результаты опроса организации Women in Football: большая часть респонденток призналась, что сталкивалась с дискриминацией в ходе работы в этом виде спорта.

«Я не удивлена. Угадайте, какой вопрос был одним из первых, когда я хотела стать главным тренером? «Как вы думаете, возможно ли быть мамой четверых детей и главным тренером топ-клуба?»

Если бы перед теми людьми находился мужчина, они бы никогда не задали этот вопрос.

Нам все еще есть куда расти, и я рада, что люди честны и достаточно смелы, чтобы поднять эту тему», – сказала 45-летняя специалистка.