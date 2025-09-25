Тренер женского «Челси» Бомпастор о дискриминации: «Один из первых вопросов – «Как вы думаете, возможно ли быть мамой 4 детей и главным тренером топ-клуба?» У мужчины такое бы не спросили»
Главный тренер женского «Челси» высказалась про отношение к женщинам в футболе.
Соня Бомпастор отреагировала на результаты опроса организации Women in Football: большая часть респонденток призналась, что сталкивалась с дискриминацией в ходе работы в этом виде спорта.
«Я не удивлена. Угадайте, какой вопрос был одним из первых, когда я хотела стать главным тренером? «Как вы думаете, возможно ли быть мамой четверых детей и главным тренером топ-клуба?»
Если бы перед теми людьми находился мужчина, они бы никогда не задали этот вопрос.
Нам все еще есть куда расти, и я рада, что люди честны и достаточно смелы, чтобы поднять эту тему», – сказала 45-летняя специалистка.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67145 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости