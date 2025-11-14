Экс-футболистка «Челси» Алуко вошла в Зал славы английского футбола. Бартон сравнивал ее со Сталиным за работу экспертом на ТВ, она выиграла суд

  • Спортс
Эниола Алуко вошла в Зал славы английского футбола.

Экс-футболистка «Челси» и «Ювентуса» Эниола Алуко вошла в Зал славы английского футбола. По ходу игровой карьеры она провела 104 матча за сборную Англии.

Ранее Алуко судилась с бывшим игроком клубов АПЛ Джоуи Бартоном. В январе 2024 года он опубликовал твит о ней и еще об одной экс-футболистке – Люси Уорд, выступавших на телевидении в качестве экспертов.

«Ваше освещение матча накануне опустило игру на новый уровень. Алуко и Уорд – это Фред и Роуз Уэст в мире футбольного телевидения», – написал Бартон.

Фредом и Роуз Уэст – серийные убийцы, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

Он также говорил, что Алуко работала на телевидении «только для галочки на фоне чепухи о [Black Lives Matter] и Джордже Флойде», а позднее сравнил ее с Иосифом Сталиным «за убийство ушей миллионов телезрителей».

7 ноября 2025 года суд признал Бартона виновным в отправке оскорбительных сообщений по 6 из 12 пунктов.

«Я испытываю облегчение от того, что трудная глава позади. Я всегда заявляла о необходимости наказания за подобное поведение в интернете, потому что это травля.

Я никогда не собиралась это терпеть. Очень горжусь тем, что смогла противостоять этому и показать, что мы не собираемся терпеть подобное в Великобритании», – сказала Алуко во время торжественной церемонии.

Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
