Сербия готова предоставить россиянам стадионы для международных матчей, сказал министр спорта Гайич: «Но я бы это не рекомендовал, надо играть в России»

Сербия готова предоставить России стадионы в качестве нейтральных полей.

Министр по делам молодежи и спорта Сербии Зоран Гайич заявил, что при необходимости страна будет готова предоставить российским командами стадионы в качестве нейтральных полей.

«Сербия готова [предоставить свои стадионы для российских команд]. Но я бы это не рекомендовал.

Я пережил этот опыт в 1991-1992 годах, когда возглавлял волейбольную команду «Войводина». Нам приходилось играть в Венгрии, в Бельгии. В результате мы потеряли спонсоров, к нам упал интерес, все уехали за границу.

Так что я не рекомендую [играть на нейтральных полях], надо играть в России», – заявил Гайич.

На данный момент все российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Молодежную и юношеские сборные России могут вернуть к турнирам в 2026 году (Sport Baza)