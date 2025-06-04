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«Барса» рассматривает подписание Гримальдо на подмену Бальде. Отступные защитника «Байера» – 15-18 млн евро (Mundo Deportivo)

Алекс Гримальдо может вернуться в «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, в каталонском клубе довольны игрой Алекса Бальде и Жерара Мартина, но пока сомневаются, что последний готов играть на самом высоком уровне. По этой причине спортивный директор «блауграны» Деку хочет подписать опытного левого защитника, который будет выходить на поле, если Бальде будет травмирован или получит время на отдых.

Среди игроков, выступающих на этой позиции, Гримальдо нравится «Барсе» больше всего. В клубе высоко оценивают его уровень, опыт и знание стиля «Барселоны» – он воспитывался в «Ла Масии» и играл за молодежную команду каталонцев. 

Сам игрок хочет покинуть «Байер» и вернуться в Ла Лигу. Немецкий клуб отпустит его, если получит подходящее предложение.

Утверждается, что в контракте Гримальдо есть пункт об отступных, которые «значительно ниже его рыночной стоимости». Эта сумма составляет 15-18 млн евро. 

В минувшем сезоне Бундеслиги испанец провел 32 матча, отличившись 2 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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