  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» рассматривает вариант подписания Гримальдо из «Байера». Левый защитник – воспитанник «Барсы» (COPE)
46

«Реал» рассматривает вариант подписания Гримальдо из «Байера». Левый защитник – воспитанник «Барсы» (COPE)

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Байера».

Как пишет COPE, помимо Альваро Каррераса из «Бенфики», мадридский клуб рассматривает подписание левого защитника «Байера» Алекса Гримальдо.

Ожидается, что «Мадрид» возглавит Хаби Алонсо, который покинет немецкий клуб после завершения этого сезона.

Добавим, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны».

В этом сезоне защитник провел 31 матч в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Увольнять Станковича или нет?27141 голос
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
logoАлекс Гримальдо
logoЛа Лига
logoБайер
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoАльваро Фернандес Каррерас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Педри, Ольмо, Иньиго и Гарсия на велосипедах приехали в больницу к Феррану в день парада. Форвард «Барсы» пропустил чемпионский матч из-за аппендицита
510 минут назад
Финал Кубка Англии: «Кристал Пэлас» vs «Ман Сити». Ставьте и получайте фрибет 2000 от БЕТСИТИ!
24 минуты назадРеклама
Рой Кин: «В случае поражения в финале ЛЕ завершатся дни, когда все хотели перейти в «МЮ». Какие плюсы у команды? Они ни в чем не хороши. Болельщики уже не злятся – это просто принятие»
834 минуты назад
Экс-жена Сафонова рассказала, что Матвей проиграл дело о лишении дочери права собственности на квартиру: «Скрываясь в недружественной стране, он стал забывать о российских правовых реалиях»
5236 минут назад
670 тысяч человек посетили чемпионский парад «Барсы»
3352 минуты назад
Аморим доволен Хейлундом: «Он борется за каждый мяч, проигрывает много единоборств, некоторые выигрывает. Но Расмус совершенствуется»
10сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье
176сегодня, 08:10
РФС о матчах сборной России: «Ведутся переговоры со знаковыми соперниками». Сообщалось о Бразилии, Аргентине и Иране
19сегодня, 07:44
Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
28сегодня, 07:01
Роберто Карлос в Махачкале – уже история. А что еще?
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Прудников о «Спартаке»: «Провальный сезон. Есть ли вина Станковича? Возможно. Но играют футболисты»
6 минут назад
«Поведение Станковича – позор. Это даже не вокал, а дэнс... Танцы взрослых бородатых мальчиков. Куда это годится? Деян провалил все что можно». Белоус о тренере «Спартака»
420 минут назад
Салах о де Брюйне: «У «Ливерпуля» есть место для него. Он проделал феноменальную работу в «Сити»
326 минут назад
Луис Энрике про 100-летие «Зенита»: «Никому не все равно, это большая ответственность. Каждый думает только об одном – сделать все, чтобы чемпионство досталось нам»
549 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Дамака», «Аль-Ахли» Фирмино примет «Аль-Холуд»
11сегодня, 08:10
«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:54
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Осер», «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Ренна»
1сегодня, 07:30
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Далянем», начало в 13:00
сегодня, 07:26
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Филадельфию», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 07:10
Первая лига. СКА одолел «Родину», «Сочи» против «Торпедо», «Балтика» сыграет с «Енисеем»
2сегодня, 06:56