«Реал» рассматривает вариант подписания Гримальдо из «Байера». Левый защитник – воспитанник «Барсы» (COPE)

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Байера».

Как пишет COPE, помимо Альваро Каррераса из «Бенфики», мадридский клуб рассматривает подписание левого защитника «Байера » Алекса Гримальдо .

Ожидается, что «Мадрид » возглавит Хаби Алонсо, который покинет немецкий клуб после завершения этого сезона.

Добавим, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны».

В этом сезоне защитник провел 31 матч в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.