«Реал» рассматривает вариант подписания Гримальдо из «Байера». Левый защитник – воспитанник «Барсы» (COPE)
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Байера».
Как пишет COPE, помимо Альваро Каррераса из «Бенфики», мадридский клуб рассматривает подписание левого защитника «Байера» Алекса Гримальдо.
Ожидается, что «Мадрид» возглавит Хаби Алонсо, который покинет немецкий клуб после завершения этого сезона.
Добавим, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны».
В этом сезоне защитник провел 31 матч в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
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