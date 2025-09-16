  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Кондогбиа. Пельто не назначил пенальти
Фото
46

Мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Кондогбиа. Пельто не назначил пенальти

Игроки «Марселя» требовали пенальти после попадания мяча в руку Эдеру Милитао.

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Жоффре Кондогбиа.

Главный арбитр встречи Ирфан Пельто не зафиксировал нарушения правил, ВАР не стал приглашать судью к монитору.

Изображение: скриншот трансляции Okko

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1324 голоса
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМарсель
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoЭдер Милитао
logoлига 1 Франция
logoЖоффре Кондогбиа
Ирфан Пельто
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» пропустил от «Марселя» после ошибки Гюлера – Гринвуд перехватил мяч у хавбека в центре поля, протащил к штрафной и отдал ассист на Веа
13сегодня, 19:37Фото
Фанаты «Марселя» устроили стычку с полицией возле «Бернабеу» перед игрой с «Реалом». Толпу разгоняли дубинками
3сегодня, 19:36
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
9743 минуты назад
«Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» – 2:1! Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи
4084 минуты назад
«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх
125 минут назад
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине
206 минут назадФото
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
1848 минут назад
Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем
12сегодня, 20:04
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
2419 минут назад
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
4621 минуту назадФото
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
1036 минут назад
Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
16сегодня, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
115 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» играет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
622 минуты назадLive
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
224 минуты назад
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
127 минут назад
Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
33 минуты назад
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
44 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Духайль», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
849 минут назад
Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
452 минуты назад
«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»
757 минут назад
«Динамо» Махачкала вдевятером одержало волевую победу над «Пари НН» – 2:1. Аззи забил, Агаларов реализовал пенальти, Кагермазова удалили на 69-й
12сегодня, 19:47