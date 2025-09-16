Мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Кондогбиа. Пельто не назначил пенальти
Игроки «Марселя» требовали пенальти после попадания мяча в руку Эдеру Милитао.
«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Жоффре Кондогбиа.
Главный арбитр встречи Ирфан Пельто не зафиксировал нарушения правил, ВАР не стал приглашать судью к монитору.
Изображение: скриншот трансляции Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
