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«Юве» интересуется Адейеми. «Боруссия» открыта для продажи, возможная цена – 45-50 млн евро

«Ювентус» может подписать Карима Адейеми этим летом.

Туринский клуб уже рассматривал полузащитника «Боруссии» в прошлом, но на этот раз достичь соглашения может быть легче, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игрок стал ближе к истечению срока контракта, и дортмундцы охотнее прислушиваются к потенциальным предложениям.

Отмечается, что в прошлом году главным препятствием для туринцев стала высокая цена, запрашиваемая за трансфер. При этом считается, что немец станет прекрасной инвестицией, а также идеально соответствует профилю игрока, которого ищет «Юве».

Кроме того, дополнительным подспорьем для заключения сделки могут стать хорошие отношения между клубами, которые 10 августа проведут товарищеский матч.

Предполагается, что этим летом Адейеми может уйти за сумму в 45-50 миллионов евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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