Луис Суарес из Колумбии сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3). Форвард «Спортинга» забил 4 гола подряд за 25 минут

Форвард сборной Колумбии Луис Суарес сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3).

Игрок «Спортинга » отличился в заключительном туре отбора ЧМ-2026, забив 4 гола подряд за 25 минут – с 42-й по 67-ю.

В 4 играх текущего чемпионата Португалии на счету Суареса 2 мяча и 2 ассиста.