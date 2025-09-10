  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Суарес из Колумбии сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3). Форвард «Спортинга» забил 4 гола подряд за 25 минут
10

Луис Суарес из Колумбии сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3). Форвард «Спортинга» забил 4 гола подряд за 25 минут

Форвард сборной Колумбии Луис Суарес сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3).

Игрок «Спортинга» отличился в заключительном туре отбора ЧМ-2026, забив 4 гола подряд за 25 минут – с 42-й по 67-ю.

В 4 играх текущего чемпионата Португалии на счету Суареса 2 мяча и 2 ассиста.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?25177 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛуис Суарес Чаррис
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoСборная Колумбии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спортинг» купил лучшего бомбардира Сегунды Луиса Суареса у «Альмерии» за 25 млн евро. Контракт – на 5 лет
2328 июля, 19:10Фото
«Спортинг» покупает за 25 млн евро Суареса из «Альмерии». Лучший бомбардир Сегунды – замена Дьокерешу
5825 июля, 03:41
Экс-жена Суареса пожаловалась в полицию на жестокое обращение и многолетние издевательства. Дело лучшего бомбардира «Альмерии» и Сегунды направлено в суд по гендерному насилию (Ideal)
1328 декабря 2024, 21:18
Главные новости
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
8 минут назадТесты и игры
Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем». Клуб смирился с его уходом в «Реал»
512 минут назад
Бразилия впервые проиграла при Анчелотти – Боливии (0:1). Ранее было 2 победы и ничья
343 минуты назад
Бразилия заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026, Эквадор – 2-е, Колумбия финишировала 3-й
21сегодня, 01:59
Боливия сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Сборная заняла 7-е место в отборе в Южной Америке
18сегодня, 01:47
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина без Месси уступила в гостях Эквадору, Бразилия проиграла Боливии, Колумбия забила 6 голов Венесуэле
40сегодня, 01:38
Аргентина проиграла впервые за 7 матчей – Эквадору. Месси не играл
2сегодня, 01:27
Тухель о 5:0 с Сербией: «Высокий уровень игры от Англии, заслуженная победа. Эта неделя была превосходной – эталонный сбор»
8вчера, 22:05
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду после трех голов Армении и Венгрии: «Два матча – две победы. Вперед, Португалия!»
17вчера, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. США победили Японию, Мексика и Южная Корея сыграли 2:2, Уэльс уступил Канаде
230 минут назад
Представитель Баринова опроверг переговоры с «Локо» о новом контракте: «Леонченко отказался обсуждать»
455 минут назад
Корнеев о Джику: «Наверняка усилит «Спартак». Опытный, мощный, неплохо играет на втором этаже»
2сегодня, 02:47
Данил Круговой: «У нас реально сильная сборная. Будем биться с лучшими, когда нас вернут, уверен»
7сегодня, 02:33
Бразилия проиграла в гостях Боливии – 0:1. Терсерос забил с пенальти на 45-й
5сегодня, 01:37
Аргентина уступила в гостях Эквадору – 0:1. Валенсия забил с пенальти, Отаменди и Кайседо получили красные
5сегодня, 01:07
Хави выложил фото с Надалем: «Лучший спортсмен в истории Испании»
8вчера, 22:05Фото
Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе – лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо – он игрок сборной Франции»
1вчера, 21:54
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
вчера, 21:40
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
1вчера, 21:29