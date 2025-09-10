Луис Суарес из Колумбии сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3). Форвард «Спортинга» забил 4 гола подряд за 25 минут
Форвард сборной Колумбии Луис Суарес сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3).
Игрок «Спортинга» отличился в заключительном туре отбора ЧМ-2026, забив 4 гола подряд за 25 минут – с 42-й по 67-ю.
В 4 играх текущего чемпионата Португалии на счету Суареса 2 мяча и 2 ассиста.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости