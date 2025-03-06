Гаврилов о Мостовом: «Тренер — очень серьезная работа. Надо трудиться, изучать психологию, отношение к людям. Пусть попробует и почувствует, что это такое»
Юрий Гаврилов оценил получение Александром Мостовым тренерской лицензии.
Лицензия УЕФА категории А дает право работать в штабе главного тренера в высшей лиге.
«Пусть Мостовой попробует поработать главным тренером, почувствует, что это такое. Надо знать, какие у него цели, задачи.
Были случаи, когда люди вообще не играли в футбол и становились тренерами. Мостовому надо трудиться, изучать психологию, отношение к людям. Тренер — очень серьезная работа», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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