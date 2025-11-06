«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» и «Реал» – вне топ-5

«Арсенал» считается фаворитом Лиги чемпионов по версии Opta.

Суперкомпьютер оценивает вероятность победы лондонцев в турнире в 23,5%. Второй идет «Бавария» (14,3%), третьим – «Манчестер Сити» (12,9%).

Топ-5 замыкают «Ливерпуль» (11,7%) и «ПСЖ» (10,2%). Шансы остальных команд – менее 5%.

Победитель ЛЧ по версии Opta после 4-го тура общего этапа:

1. «Арсенал» – 23,5%

2. «Бавария» – 14,3%

3. «Манчестер Сити» – 12,9%

4. «Ливерпуль» – 11,7%

5. «ПСЖ» – 10,2%

6. «Реал» – 4,7%

7. «Барселона» – 4,2%

8. «Интер» – 4,1%

9. «Челси» – 3,8%

10. «Ньюкасл» – 3,4%