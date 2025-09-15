Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)

Самюэль Умтити отказался от продолжения карьеры в России.

По информации Sport24, к 31-летнему экс-защитнику «Барселоны» и сборной Франции через посредников проявляли интерес несколько клубов Мир РПЛ .

На стадии предварительных обсуждений Умтити «категорически отказался» от варианта с переездом в Россию и не стал рассматривать детали возможного предложения.

Умтити находится в статусе свободного агента после ухода из «Лилля » минувшим летом. Сообщалось , что француз, не игравший с января 2024 года из-за травм, может завершить карьеру.