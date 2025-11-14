Месси забил 29 голов и сделал 17 голевых передач в 26 играх с тех пор, как ему исполнилось 38 лет
У Лионеля Месси за полгода больше 45 результативных действий.
Лионель Месси совершил 46 результативных действий с тех пор, как ему исполнилось 38 лет.
Сегодня форвард сборной Аргентины отметился голом и ассистом в товарищеской игре с Анголой.
Месси отпраздновал 38-летие 24 июня. С тех пор он провел 26 матчей в составе сборной и «Интер Майами». В них он забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач.
