Месси забил 29 голов и сделал 17 голевых передач в 26 играх с тех пор, как ему исполнилось 38 лет

У Лионеля Месси за полгода больше 45 результативных действий.

Лионель Месси совершил 46 результативных действий с тех пор, как ему исполнилось 38 лет.

Сегодня форвард сборной Аргентины отметился голом и ассистом в товарищеской игре с Анголой.

Месси отпраздновал 38-летие 24 июня. С тех пор он провел 26 матчей в составе сборной и «Интер Майами ». В них он забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач.