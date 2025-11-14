  • Спортс
  • Шон Дайч: «Мы стали обществом одноразового потребления – хотим все и сразу. Мой отец пытался чинить стиралку – сейчас покупаем новую и хотим быстрой доставки. Это касается и футбола»
95

Шон Дайч: мы стали обществом одноразового потребления.

Шон Дайч, возглавляющий «Ноттингем Форест», поделился мыслями по поводу работы тренером в современном футболе.

– Сколько вы заработали в прошлом году?

– Не буду раскрывать подробности своей зарплаты. Я неплохо зарабатываю.

Но я не против рассказать о первой зарплате, когда я только начинал стажироваться в конце 1980-х. Я участвовал в программе профессиональной подготовки для молодежи и получал 28,5 фунта в неделю, затем 35 фунтов в неделю на втором году обучения, а в первый год моей профессиональной карьеры в 1990 году мне платили 160 фунтов в неделю. С тех пор жизнь стала немного щедрее.

Люди спрашивают меня о компенсации тренерам после увольнения. Знаю людей из мира бизнеса, которые получают компенсацию, если она прописана в контракте. Футбол – шаткий бизнес, практически полностью ориентированный на результат, и сейчас во всех лигах тренеры могут зарабатывать очень хорошие деньги. Но это очень жестокий бизнес, и если нет результатов, все меняется довольно быстро.

Я занимаюсь тренерством давно, и все изменилось. Это не высшая математика. По мере роста доходов от продажи билетов, коммерческой деятельности, продаж футболок и телевизионных трансляций, соответственно, растут и зарплаты. Я бы рекомендовал большинству тренеров любого уровня преуспевать в работе.

Такова реальность спроса и предложения в футболе. Спрос по-прежнему огромен, но для тренеров этот успех может быть очень кратковременным. Это нестабильный бизнес, но он отражает современную жизнь в целом.

В детстве, если сломалась стиральная машина, мой отец пытался ее починить. Теперь мы покупаем новую и хотим, чтобы она была доставлена ​​быстрее и дешевле. И хотим, чтобы старую забрали.

Мы стали обществом одноразового потребления. Это касается и футбола. Все хотят все и сразу, – сказал Шон Дайч.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
logoШон Дайч
logoНоттингем Форест
деньги
logoпремьер-лига Англия
