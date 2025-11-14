Де Лаурентис о травмах игроков в сборных: «Должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию. Это клубы платят зарплаты. Но ФИФА и УЕФА плевать на лиги, похоже»
Аурелио Де Лаурентис: ФИФА и УЕФА плевать на лиги.
Аурелио Де Лаурентис возмущен тем, что «Наполи» теряет игроков из-за травм, которые они получают в сборных.
«Я отпустил Ррахмани – и он возвращается поломанным. Ангисса тоже возвращается поломанным. Так продолжать нельзя. Если идет чемпионат, не должно быть пауз, и нам нужно меньше команд и меньше матчей.
Футболисты получают зарплату в клубах, и это клубы должны решать, отправлять ли их в сборные. Если игрок получает травму в сборной, должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию.
Но все выглядит так, будто ФИФА и УЕФА наплевать на лиги», – отметил президент «Наполи».
Следует отметить, что ФИФА платит клубам за травмы в том случае, если игроки выбывают на 28 дней и более.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
