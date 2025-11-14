  • Спортс
Колосков о совмещении: «Карпин вредит клубу, себе и сборной России. Весь негатив из «Динамо» в любом случае переносится в сборную, а клуб 40 дней без главного тренера – никуда не годится»

Колосков о Карпине: совмещение вредит ему, сборной и «Динамо».

Вячеслав Колосков призвал Валерия Карпина выбрать для себя одно место работы.

«На пресс-конференции сборной Карпина спросили о личных приоритетах – национальная команда или «Динамо». В целом любые вопросы задавать уместно, на то и работа у журналистов. Другое дело – ответ Валерия Георгиевича.

Если честно, то я не особо следил за ходом этой пресс-конференции. Но могу сказать другое. На данный момент совмещение работы вредит Карпину. Одно дело, когда в клубе нет проблем, вы находитесь в лидерах чемпионата и половина твоих футболистов – игроки сборной. Тогда настроение и отношение к делу совсем другое.

Но когда у тебя не получается игра в «Динамо» – это головная боль для Карпина. Он думает над тем, как исправить ситуацию в команде, а тут еще и сборная России. В национальной команде всегда отдельные задачи и проблемы.

Карпину пора определиться и сделать выбор. Совмещением он вредит «Динамо» в первую очередь. Сборная России провела восемь игр в этом году. Представьте, четыре паузы по две недели. В общей сложности команда находилась 40 дней без главного тренера. Такое никуда не годится.

Этим он вредит клубу, самому себе и сборной России. Весь негатив из «Динамо» в любом случае переносится в сборную – хочешь ты этого или нет. Валерию Георгиевичу нужно определяться», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
