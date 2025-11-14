Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»

Валерий Карпин: подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна.

Валерий Карпин хотел бы поработать со звездами «Реала », «Барселоны» и «Баварии».

РФС организовал встречу главного тренера сборной со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».

– Какую команду в РПЛ хотели бы тренировать и в какой играть?

– Играть я уже не за кого не могу в силу возраста, а тренирую команду, которую хотел, – «Динамо».

– Какой клуб в вашей карьере был лучшим?

– «Спартак » и «Сельта ». Для маленького клуба из Виго быть в пятерке в течение пяти лет – достижение.

– Если бы могли подписать любого игрока, кто бы это был? Трех человек?

– Если трех… Давайте выберем Мбаппе , Ямаля и… давайте еще Кейна.

– Как мотивируете и успокаиваете команду перед важным матчем?

– Абсолютно по‑разному в зависимости от соперника, важности матча, ситуации. Если игра отборочная, как было с Хорватией, надо было больше успокаивать, расслаблять. Если играем с соперником и футболисты считают, что они слабее, надо мотивировать, найти слова, чтобы они выкладывались на 100%. А если мы сыграли прошлый матч хорошо, то к следующему проще готовиться, – отметил главный тренер сборной России и «Динамо».