В Winline женской Суперлиге закрыли сезон. На церемонии представили символическую сборную и подиумную коллекцию джерси

В Winline женской Суперлиге закрыли сезон и раздали награды.

13 ноября состоялось закрытие сезона Winline Суперлиги, победителем которого стала женская команда «Спартака». На церемонии определили символическую сборную сезона, оценили работу клубов в течение года и выделили лучших.

В символическую сборную попали 5 футболисток из «Спартака» и три из ЦСКА.

Лучшим игроком сезона признали полузащитницу «Спартака» Тияну Филипович, лучшим тренером – Вадима Козлова, возглавляющего красно-белых.

Также на церемонии наградили победителей премии по маркетингу и коммуникациям. «Крылья Советов» получили приз за лучший матчдей, «Спартак» – за лучшие соцсети, «Зенит» – за лучший видеоконтент, «Локомотив» – за лучшую пресс-службу. Кроме того, «Крылья» заняли первую строчку по итогам восьми туров Маркетингового чемпионата.

Фото: пресс-служба Winline Суперлиги

На церемонии представили подиумную коллекцию «Отражение» – из 13 кастомных джерси команд.