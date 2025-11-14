Анчелотти о ЧМ-2026: «У Бразилии слишком долгая засуха, болельщики хотят 6-й трофей. Сыграть с Италией в финале было бы замечательно – они пройдут стыки»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мнением о шансах команды выиграть предстоящий чемпионат мира-2026.
– Какова сейчас сборная Бразилии?
– Очень хороша. У нас первоклассные ветераны и качественные молодые игроки. От нас требуют выиграть чемпионат мира, и мы постараемся этого добиться. Бразилия слишком долго переживает засуху, болельщики справедливо хотят шестой трофей.
– Вы чувствуете давление?
– Больше страсти, чем давления. Просто невероятно, как сильно здесь любят футбол. К тому же, люди чувствуют, что команда прогрессирует, и так будет до самого турнира.
Может сложиться впечатление, что красивый футбол – главный критерий для бразильских фанатов. Это неправда. Бразильцы хотят, чтобы их сборная выиграла чемпионат мира.
В 1994 и 2002 годах у них были отличные нападающие, но они победили благодаря очень надежной обороне. Думаю, так будет и на следующем мундиале.
– А что насчет Италии?
– Им придется пройти сложные стыковые матчи, но я думаю, что они это сделают.
А потом мы встретимся в финале: все будут счастливы, итальянцы, бразильцы, и особенно я. В эмоциональном плане это было бы замечательно, – сказал Анчелотти.
Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»