  Анчелотти о ЧМ-2026: «У Бразилии слишком долгая засуха, болельщики хотят 6-й трофей. Сыграть с Италией в финале было бы замечательно – они пройдут стыки»
19

Анчелотти о ЧМ-2026: «У Бразилии слишком долгая засуха, болельщики хотят 6-й трофей. Сыграть с Италией в финале было бы замечательно – они пройдут стыки»

Карло Анчелотти заявил, что хотел бы матч Бразилия – Италия в финале ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мнением о шансах команды выиграть предстоящий чемпионат мира-2026.

– Какова сейчас сборная Бразилии?

– Очень хороша. У нас первоклассные ветераны и качественные молодые игроки. От нас требуют выиграть чемпионат мира, и мы постараемся этого добиться. Бразилия слишком долго переживает засуху, болельщики справедливо хотят шестой трофей.

– Вы чувствуете давление?

– Больше страсти, чем давления. Просто невероятно, как сильно здесь любят футбол. К тому же, люди чувствуют, что команда прогрессирует, и так будет до самого турнира.

Может сложиться впечатление, что красивый футбол – главный критерий для бразильских фанатов. Это неправда. Бразильцы хотят, чтобы их сборная выиграла чемпионат мира.

В 1994 и 2002 годах у них были отличные нападающие, но они победили благодаря очень надежной обороне. Думаю, так будет и на следующем мундиале.

– А что насчет Италии?

– Им придется пройти сложные стыковые матчи, но я думаю, что они это сделают.

А потом мы встретимся в финале: все будут счастливы, итальянцы, бразильцы, и особенно я. В эмоциональном плане это было бы замечательно, – сказал Анчелотти.

Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoКвалификация ЧМ
болельщики
logoЧМ-2026
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
