Месси, Роналду, Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Салах, Беллингем, Педри, ван Дейк, Доннарумма, Модрич, Трент – в шорт-листе символической сборной года от FIFPro

FIFPro назвала претендентов на попадание в символическую сборную 2025 года.

В шорт-лист вошли 26 футболистов. Номинантов выбирали более 20 тысяч футболистов.

Вратари : Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити», Италия);

Защитники : Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» / «Реал Мадрид», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Нуно Мендеш («ПСЖ», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

Полузащитники : Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / «Наполи», Бельгия), Лука Модрич («Реал Мадрид» / «Милан», Хорватия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал Мадрид», Уругвай), Витинья («ПСЖ», Португалия);

Нападающие : Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Рафинья («Барселона», Бразилия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ламине Ямаль («Барселона», Испания).

Окончательный состав символической сборной будет объявлен 3 ноября.

С прошлого года профсоюз футболистов определяет команду года самостоятельно. Ранее это происходило совместно с ФИФА в рамках премии The Best.