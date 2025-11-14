  • Спортс
  • Ловчев о Карпине в «Динамо»: «Глебов и Осипенко – какое это нахрен укрепление? Из команды с 11-го места. Это Малком, что ли, приехал? Увольнять тренера через 2-3 месяца – побойтесь бога»
47

Ловчев о Карпине в «Динамо»: «Глебов и Осипенко – какое это нахрен укрепление? Из команды с 11-го места. Это Малком, что ли, приехал? Увольнять тренера через 2-3 месяца – побойтесь бога»

Евгений Ловчев считает, что Валерию Карпину в «Динамо» нужно дать время.  

«Плохи дела у «Динамо», провалили первую часть чемпионата. Но и здесь нельзя тренера трогать, давайте хотя бы год давать работать.

Для меня удивительно, когда Карпин пришел в «Динамо», там же оказались Глебов и Осипенко. Начали говорить об усилении. Вы не обалдели, ребята? Эти футболисты пришли из команды с 11-го места, какое это нахрен укрепление? Это Малком, что ли, приехал? «Зенит» вот купил игроков, вот это укрепление, игроки сборной Бразилии. А те, кто сейчас в «Динамо», даже в сборную России нынешнюю не всегда попадают.

Пока Карпин неудачно работает, но ему надо дать время. Его же не с улицы брали, все видели его работу в «Ростове». У него команда со средними игроками всегда шла выше ожидаемого места.

Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца – побойтесь бога, не надо трогать.

Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36715 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
