Силкин о «Динамо»: «Карпин не справляется, положение в таблице – ужас. Клуб должен быть в тройке с такими футболистами»

Сергей Силкин о «Динамо»: Валерий Карпин не справляется, положение – ужас.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу Валерия Карпина в клубе.

Бело-голубые идут на десятом месте в Мир РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.

– Положение «Динамо » в таблице – ужас, других слов нет. С таким подбором футболистов клуб как минимум должен быть в тройке лидеров.

Очевидно, что Карпин со своей работой в «Динамо» не справляется.

– Нужно ли его увольнять?

– Такие вопросы лучше задать руководству, но результаты команды говорят все сами за себя, – сказал Силкин .

Валерий Карпин: «Динамо» не вылетит. Вы мне столько бредовых вопросов задали, что уже ничего не удивляет»