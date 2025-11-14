Силкин о «Динамо»: «Карпин не справляется, положение в таблице – ужас. Клуб должен быть в тройке с такими футболистами»
Сергей Силкин о «Динамо»: Валерий Карпин не справляется, положение – ужас.
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу Валерия Карпина в клубе.
Бело-голубые идут на десятом месте в Мир РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.
– Положение «Динамо» в таблице – ужас, других слов нет. С таким подбором футболистов клуб как минимум должен быть в тройке лидеров.
Очевидно, что Карпин со своей работой в «Динамо» не справляется.
– Нужно ли его увольнять?
– Такие вопросы лучше задать руководству, но результаты команды говорят все сами за себя, – сказал Силкин.
