«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним Де Кэтом из «Андерлехта» (Sky Sport)

«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним Натаном Де Кэтом.

По информации Sky Sport, «Бавария » и «Боруссия » интересуются 17-летним Натаном Де Кэтом из «Андерлехта».

Полузащитник дебютировал за бельгийский клуб в прошлом сезоне, а в текущем чемпионате страны провел 14 игр, забил гол и сделал результативную передачу.

Действующий контракт Де Кэта с «Андерлехтом » рассчитан до 30 июня 2027 года.