«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним Де Кэтом из «Андерлехта» (Sky Sport)
«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним Натаном Де Кэтом.
По информации Sky Sport, «Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним Натаном Де Кэтом из «Андерлехта».
Полузащитник дебютировал за бельгийский клуб в прошлом сезоне, а в текущем чемпионате страны провел 14 игр, забил гол и сделал результативную передачу.
Действующий контракт Де Кэта с «Андерлехтом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sport
