В Серии А 3 из 4 субботних матчей завершились со счетом 0:0
В Серии А в 3 из 4 субботних матчей нет голов.
Встречи «Ювентус» – «Торино», «Комо» – «Кальяри» и «Лечче» – «Верона» завершились со счетом 0:0. Кроме этого, в субботу пройдет матч «Парма» – «Милан».
На данный момент в 11-м туре Серии А состоялось 4 матча – в пятницу «Пиза» минимально обыграла «Кремонезе» (1:0).
