«Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире. Матвей заставил Джиджи заново пережить настоящую конкуренцию, вынудил его стать таким». Кафанов о голкиперах в «ПСЖ»

Виталий Кафанов: Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Матвей Сафонов помог Джанлуиджи Доннарумме стать лучшим голкипером в мире посредством конкуренции в «ПСЖ ».

«Считаю, что именно Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире. Зимой Джанлуиджи хотел уйти, обижался, что Матвей играет – было видно, как искренне он переживал и радовался, когда у него снова начало получаться.

Когда Доннарумма вытащил какой-то матч в чемпионате, он радовался так, как человек, который пережил что-то серьезное. Он же много всего выигрывал – вспомните финал ЧЕ-2020, когда он взял решающий пенальти – спокойно встал и пошел. А тут он радовался, что вытащил матч, который ничего не решал.

То есть Матвей заставил Доннарумму заново пережить настоящую конкуренцию и радоваться подъему. Сафонов вынудил его стать таким. Это о многом говорит», – отметил Кафанов.

Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарем 2025 года по версии France Football, ему вручили трофей имени Льва Яшина. В сентябре итальянец покинул парижский клуб, перейдя в «Манчестер Сити ».