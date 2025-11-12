Абаскаль о «Спартаке»: «Моя работа не была завершена – уход обусловлен обстоятельствами, теперь их нет. Россия – в моем сердце, я обязательно вернусь»

Гильермо Абаскаль: моя работа в «Спартаке» не была завершена.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль высказался на фоне отставки Деяна Станковича.

«Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным», – сказал испанец.

«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», – добавил Абаскаль , возглавляющий сейчас мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

Испанский специалист работал в московском клубе в период с июня 2022 года по апрель 2024-го.