Абаскаль о «Спартаке»: «Моя работа не была завершена – уход обусловлен обстоятельствами, теперь их нет. Россия – в моем сердце, я обязательно вернусь»
Гильермо Абаскаль: моя работа в «Спартаке» не была завершена.
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался на фоне отставки Деяна Станковича.
«Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным», – сказал испанец.
«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», – добавил Абаскаль, возглавляющий сейчас мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Испанский специалист работал в московском клубе в период с июня 2022 года по апрель 2024-го.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
