Александр Мостовой: «Абаскаль говорит – у него работа в России не закончилась. Ужас. У многих, кто футболу жизнь отдали, она и не начиналась в нашей стране. Представляете, до чего доходит?»

Мостовой высмеял желание Абаскаля снова поработать в России.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высмеял желание бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля снова поработать в России.

Испанец после ухода Деяна Станковича из «Спартака» заявил : «Моя работа не была завершена – уход обусловлен обстоятельствами, теперь их нет. Россия – в моем сердце, я обязательно вернусь».

«Привет, друзья. Думаю, после вчерашней новости кипит интернет и все, что рядом.

Хотел бы обратить внимание – опять Абаскаль там где-то появился. Все понимают, что я часто про него говорил. И вот он говорит, что у него еще работа не закончилась у нас, в нашей стране.

Вы представляете, до чего доходит? Это вообще ужасно. У многих она [работа] и не начиналась в нашей стране, которые футболу жизнь отдали, а у них она не закончилась. Вот так вот.

Сейчас будет интересный ход событий. «Спартак» умеет удивлять, поэтому будем наблюдать. «Спартак» останется, был и есть будет всегда. Команда должна быть на первом месте», – сказал Мостовой.

