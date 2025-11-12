  • Спортс
  Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»

Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клубная академия недостаточно эффективно внедряет молодежь в основную команду. Поляк проработал в клубе семь лет, тесно взаимодействуя с первой командой на протяжении трех из них.

– У кого академия лучше: у «Леха» или «Манчестер Юнайтед»?

– Тема довольно обширная. Все зависит от рассматриваемых факторов, например, эффективности внедрения молодых игроков в основной состав.

В этом отношении «Лех» явно выигрывает. Но если рассматривать внедрение игроков в европейский футбол, «Манчестер Юнайтед» явно лучше. Однако им сейчас не хватает игроков, которые после окончания академии закрепились бы в основном составе, а уже затем бы ушли. Например, Маркуса Рэшфорда или Скотта Мактоминея.

Я против того, что оба покинули «Юнайтед». Давайте также посмотрим на Элангу. Он блестяще проявил себя после перехода в «Ноттингем Форест». Эти примеры показывают, что этим игрокам не следовало уходить из «Манчестер Юнайтед». Что-то было нарушено в процессе их развития, – сказал Садовски.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Przegląd Sportowy
