Экс-скаут «Ман Юнайтед»: клубу не хватает игроков, как Рэшфорд или Мактоминей.

Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клубная академия недостаточно эффективно внедряет молодежь в основную команду. Поляк проработал в клубе семь лет, тесно взаимодействуя с первой командой на протяжении трех из них.

– У кого академия лучше: у «Леха» или «Манчестер Юнайтед»?

– Тема довольно обширная. Все зависит от рассматриваемых факторов, например, эффективности внедрения молодых игроков в основной состав.

В этом отношении «Лех» явно выигрывает. Но если рассматривать внедрение игроков в европейский футбол, «Манчестер Юнайтед» явно лучше. Однако им сейчас не хватает игроков, которые после окончания академии закрепились бы в основном составе, а уже затем бы ушли. Например, Маркуса Рэшфорда или Скотта Мактоминея .

Я против того, что оба покинули «Юнайтед». Давайте также посмотрим на Элангу . Он блестяще проявил себя после перехода в «Ноттингем Форест». Эти примеры показывают, что этим игрокам не следовало уходить из «Манчестер Юнайтед». Что-то было нарушено в процессе их развития, – сказал Садовски.