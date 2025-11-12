Баркли об алкоголе: «Я не пью с лета, это помогает сохранять ясность ума – хочу использовать оставшиеся годы в футболе по максимуму»

Росс Баркли об алкоголе: я не пью с лета, в этом есть много преимуществ.

Полузащитник «Астон Виллы » Росс Баркли признался, что бросил пить. По его словам, на это в том числе повлияли широко освещаемые в прессе случаи употребления им алкоголя.

– Создали ли эти истории какое-либо представление о тебе с точки зрения употребления алкоголя?

– Да, это повлияло. Я не пью с лета. Я планирую обходиться без алкоголя до конца своей карьеры. Из-за него возникали ситуации, которых я больше не хочу.

Теперь я отец, у меня появилось больше обязанностей. У меня осталось, может быть, четыре, пять, шесть или семь лет в футболе, так что я хочу использовать их по максимуму.

Алкоголь может создавать проблемы для большинства людей – теперь я это осознал. Без алкоголя не произойдут какие-то ситуации. Вы можете сохранять ясность ума каждый день, он не повлияет на ваше психическое состояние. В этом есть много преимуществ, – сказал Баркли.