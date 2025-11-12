Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
Сборная России не проигрывает четыре года.
Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1).
Серия сборной без поражений достигла 22 матчей. В последний раз россияне уступали 14 ноября 2021 года – в матче с Хорватией (0:1).
Отметим, что Россия проигрывала сборной Египта U23 в 2023 году (1:2), но этот матч и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами) РФС считает неофициальными, поэтому в данном случае они не учитываются.
15 ноября сборная России проведет матч с командой Чили в Сочи.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26814 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости