Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года

Сборная России не проигрывает четыре года.

Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1).

Серия сборной без поражений достигла 22 матчей. В последний раз россияне уступали 14 ноября 2021 года – в матче с Хорватией (0:1).

Отметим, что Россия проигрывала сборной Египта U23 в 2023 году (1:2), но этот матч и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами) РФС считает неофициальными, поэтому в данном случае они не учитываются.

15 ноября сборная России проведет матч с командой Чили в Сочи.