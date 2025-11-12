  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
17

Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»

Александр Мостовой: о популярности не думаю, мы с Карпиным были, есть и будем.

Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о своей популярности.

– Карпин сказал, что вас бы узнало больше людей, чем его.

– Спокойно отношусь к этим его словам, все нормально. Честно говоря, не вижу тут ничего такого.

Я особо не думаю о своей популярности. В жизни есть много вещей, которые для меня гораздо важнее. Знаю, что я известен и в России, и в Европе. Главное, что это не фэйковая популярность, как у тех, кто забил один гол и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем.

– Как часто узнают в России?

– Не обращал внимания, но любители футбола периодически узнают. Фамилию Мостовой все хорошо знают и помнят, как я играл. Хорошо, что люди в нашей стране разбираются в футболе и не забывают, – сказал Мостовой.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26878 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
вчера, 12:59
Александр Мостовой: «Не верю, что «Динамо» вылетит в ФНЛ. Не назову их сезон позорным, а что позорного? Но совмещение постов – непозволительно, глупость»
10 ноября, 22:06
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
15 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
51 минуту назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
сегодня, 01:18
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Возможно, дам еще одно интервью в ближайшем будущем, чтобы высказать свое мнение о футболе»
38 секунд назад
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
27 минут назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
39 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06