Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»

Александр Мостовой: о популярности не думаю, мы с Карпиным были, есть и будем.

Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о своей популярности.

– Карпин сказал, что вас бы узнало больше людей, чем его.

– Спокойно отношусь к этим его словам, все нормально. Честно говоря, не вижу тут ничего такого.

Я особо не думаю о своей популярности. В жизни есть много вещей, которые для меня гораздо важнее. Знаю, что я известен и в России, и в Европе. Главное, что это не фэйковая популярность, как у тех, кто забил один гол и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем.

– Как часто узнают в России?

– Не обращал внимания, но любители футбола периодически узнают. Фамилию Мостовой все хорошо знают и помнят, как я играл. Хорошо, что люди в нашей стране разбираются в футболе и не забывают, – сказал Мостовой.