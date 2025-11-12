Карло Анчелотти: «Эго не может быть важнее целей команды. Руководить топовыми игроками несложно – Роналду был одним из лучших профессионалов, эго Рамоса шло на пользу»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, до этого возглавлявший «Реал», высказался о работе с футболистами с большим эго.
«Эго – важная часть команды. Ну, на личном уровне, не знаю, но, думаю, важно иметь в команде игроков с эго, индивидуальное эго, не может быть важнее целей команды. Две недели назад на пресс-конференции в Бразилии я сказал, что не хочу брать в команду игроков, которые хотят стать лучшими игроками чемпионата мира. Я хочу брать игроков, которые хотят выиграть чемпионат мира, поэтому индивидуальное эго важно для достижения целей команды.
И должен сказать, что руководить топовыми игроками несложно, потому что обычно они – самые профессиональные игроки, ведь нужно быть именно таким, чтобы добиться этого. Могу сказать, что одним из лучших профессионалов был Криштиану Роналду – сильная личность с большим эго. Другой игрок с большим эго и сильным характером – Серхио Рамос, например, но его эго шло на пользу команде», – сказал Анчелотти.