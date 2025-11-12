  • Спортс
  Анчелотти о критике Алонсо: «Ничья в «Реале» – это прелюдия к кризису. Результаты пока впечатляют. Чего еще требовать от него?»
Анчелотти о критике Алонсо: «Ничья в «Реале» – это прелюдия к кризису. Результаты пока впечатляют. Чего еще требовать от него?»

Карло Анчелотти: результаты «Реала» при Алонсо пока впечатляют.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о результатах «Реала» и сменившего его в клубе Хаби Алонсо.

«Мадрид» впервые при баскском тренере не выиграл в двух матчах подряд – поражение от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов и ничья с «Райо Вальекано» (0:0) в Ла Лиге. Алонсо подвергся критике после этих игр, а также после поражения от «Атлетико» в дерби со счетом 2:5.

«Сливочные» лидируют в таблице Примеры, на три очка опережая «Барселону», которую обыграли в класико со счетом 2:1.

«Ничья в «Реале» – это прелюдия к кризису. Результаты «Мадрида» пока впечатляют. Чего еще требовать от него?» – заявил Анчелотти.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
