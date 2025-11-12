Смолов о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в старте «Спартака». У него отсутствие какой-либо созидательной мысли»

Федор Смолов: Денисов недостоин стартового состава «Спартака».

Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака » Даниила Денисова .

«Уверен, Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас.

Как это возможно? Что значит «добегает»? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону? Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — сказал бывший нападающий сборной России в эфире шоу SMOL FM на ВидеоСпортсе’‘.